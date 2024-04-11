В Самарской области спасли рыбака с дрейфующей льдины

Выяснилось, что мужчина решил заняться рыбной ловлей и вышел на лед около автодорожного моста. Однако к вечеру ситуация изменилась — место размыло, образовалась полоска воды вдоль берега. Льдину с рыбаком оторвало течением, и она продолжила дрейфовать по реке. Вернуться на берег самостоятельно мужчина уже не смог.