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В Самарской области спасли рыбака с дрейфующей льдины

Самарец решил порыбачить на реке Татьянка, но льдину оторвало.

В среду, 10 апреля, в Новокуйбышевске произошло ЧП на реке Татьянка. Там мужчина решил порыбачить и оказался на дрейфующей льдине. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Выяснилось, что мужчина решил заняться рыбной ловлей и вышел на лед около автодорожного моста. Однако к вечеру ситуация изменилась — место размыло, образовалась полоска воды вдоль берега. Льдину с рыбаком оторвало течением, и она продолжила дрейфовать по реке. Вернуться на берег самостоятельно мужчина уже не смог.

На помощь в 17:35 от спасательной станции вышло судно на воздушной подушке «Север». Спустя полчаса рыбака успешно подобрали с оторвавшейся льдины и доставили на берег. Помощь медиков мужчине не понадобилась.

несчастный случай