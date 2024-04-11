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В Приморье введен режим повышенной готовности

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ввел на территории региона режим повышенной готовности для предотвращения природных пожаров. Постановление вступило в силу с четверга, 11 апреля.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Согласно документу, режим повышенной готовности распространяется на всю территорию Приморского края, за исключением Надеждинского района и Шкотовского округа, где уже действует режим ЧС.

Данное постановление позволяет задействовать все силы и средства территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории региона, отмечает пресс-служба краевого правительства.

«Принять меры по предупреждению угрозы возникновения ЧС в соответствии с решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС», — говорится в документе.