В Приморье введен режим повышенной готовности

Согласно документу, режим повышенной готовности распространяется на всю территорию Приморского края, за исключением Надеждинского района и Шкотовского округа, где уже действует режим ЧС.
Данное постановление позволяет задействовать все силы и средства территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории региона, отмечает пресс-служба краевого правительства.
«Принять меры по предупреждению угрозы возникновения ЧС в соответствии с решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС», — говорится в документе.