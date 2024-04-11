МИД: тело белоруса обнаружено в Пуцком заливе в Польше

Сообщается, что в консульский отдел посольства Беларуси в Польше обратились представители комиссариата полиции города Юрата, что в Поморском воеводстве. Полицейские сообщили в диппредставительство о том, что в Пуцком заливе было обнаружено тело мужчины, при котором находились документы, принадлежащие гражданину Беларуси.