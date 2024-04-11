В пригороде Нальчика блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской республике органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества “Насып” городского округа Нальчик», — говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности граждан в районе, где обнаружили бандитов, ввели правовой режим КТО.
Ранее в оперативном штабе Кабардино—Балкарии сообщили, что территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна» и «Сосруко».
В конце марта режим контртеррористической операции вводился в Махачкале и Каспийске. Тогда задержали трех человек, планировавших теракты, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.