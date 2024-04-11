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В пригороде Нальчика блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Источник: AFP 2023

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской республике органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества “Насып” городского округа Нальчик», — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности граждан в районе, где обнаружили бандитов, ввели правовой режим КТО.

«В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК», — добавили в НАК.

Ранее в оперативном штабе Кабардино—Балкарии сообщили, что территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна» и «Сосруко».

В конце марта режим контртеррористической операции вводился в Махачкале и Каспийске. Тогда задержали трех человек, планировавших теракты, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.

ФСБ