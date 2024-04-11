В пригороде Нальчика блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской республике органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества “Насып” городского округа Нальчик», — говорится в сообщении.