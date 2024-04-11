Над шестью регионами РФ перехвачено 12 БПЛА, в том числе 2 над Мордовией

Попытка атаки была предпринята в ночь на 11 апреля, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. Использовались беспилотники самолетного типа.
В Липецкой области в селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание ЦРБ, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Произошло возгорание на площади 4 кв. м, огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна. Никто не пострадал.
В Курской области, по предварительной информации, при уничтожении БПЛА никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Роман Старовойт. В Брянской области беспилотник был сбит над территорией Брасовского района, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.