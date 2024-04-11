Над шестью регионами РФ перехвачено 12 БПЛА, в том числе 2 над Мордовией

Средства противовоздушной обороны РФ перехватили и сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами, сообщило Минобороны. Над Курской и Тамбовской областями — по три БПЛА, над Белгородской областью и Мордовией — два, над Брянской и Липецкой — по одному. О пострадавших и последствиях не сообщается.