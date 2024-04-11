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«Только за одну ночь убил трех»: тигр продолжает терроризировать населенный пункт в Приморье

Число убитых тигром собак в приморском селе выросло до 15.

Село Беневское в Лазовском округа вновь подверглось нападению тигра. По словам местных, полосатый хищник чувствует себя здесь, как хозяин, спокойно расхаживает по улицам, словно выискивает жертву. Охотнадзор получил разрешение на отлов тигра и работает на месте, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«Только за одну эту ночь хищник убил три собаки. Он держит в страхе село уже второй месяц, им убито уже не менее 15 домашних псов. Люди очень напуганы», — пишут жители в социальных сетях.

Об этом тигре «Комсомолка» уже писала ранее, но на тот момент число его жертв достигло 9. А позже в прокуратуре рассказали, что причиной частых визитов полосатого хищника стало несанкционированное захоронение домашнего скота, так как зверя привлекает запах.

На индивидуального предпринимателя, причастного к нарушению порядка утилизации и уничтожения биологических отходов, завели дело по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ, по которому ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Дело направили в управление Россельхознадзора.

«В настоящее время место незаконной свалки полностью ликвидировано и обработано химическими составами», — добавили в ведомстве.

Однако генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев поделился другой версией о причинах появления хищника в селе. По его словам, зверя привлекает не запах и падаль со скотомогильника, а бездомные или чьи-то собаки, которых просто отпустили погулять:

«Собак продолжают оставлять ночью на улице, бездомных псов тоже никуда не убрали, поэтому тигр и убивает их, но в основном на охотничьих базах и пасеках в окрестностях села. Есть также видео, на кадрах которого собака сидит в вольере, и хищник ее не трогает».

Охотнадзор уже получил разрешение на отлов тигра и работает над его поимкой.

«По фото ловушками тигр прихрамывает, не исключено, что он травмирован. Поймают и будет понятно. Если тигр не уйдет и его поймают, то переместят в другую часть ареала. Само село находится у границ Лазовского заповедника, эти хищники там не редкость», — добавил Сергей Арамилев.

Что касается количества убитых тигром собак, то точной информации пока нет, но по словам гендиректора центра их больше десяти.

флора и фауна