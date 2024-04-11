«Только за одну ночь убил трех»: тигр продолжает терроризировать населенный пункт в Приморье

«Собак продолжают оставлять ночью на улице, бездомных псов тоже никуда не убрали, поэтому тигр и убивает их, но в основном на охотничьих базах и пасеках в окрестностях села. Есть также видео, на кадрах которого собака сидит в вольере, и хищник ее не трогает».