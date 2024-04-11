В Новосибирске арестовали имущество арестованного экс-директора МУП САХ

«С целью обеспечения заявленного прокурором области иска следователь органа госбезопасности обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на 11 объектов недвижимости Зыкова А. А., кадастровой стоимостью 17,5 млн рублей, а также на банковские счета Турок Н. В. и ее доли в уставных капиталах четырех обществ», — говорится в сообщении.