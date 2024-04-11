В Новосибирске арестовали имущество арестованного экс-директора МУП САХ

Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество бывшего директора МУП САХ Андрея Зыкова и его гражданской жены Турок Н. В., обвиняемых в присвоении 18,5 млн рублей предприятия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Бывшего директора регионального мусорного оператора арестовали на два месяца по подозрению в присвоении денег «Спецавтохозяйства». По версии СК, ему помогала его гражданская жена, через чье ИП выводили деньги.
«С целью обеспечения заявленного прокурором области иска следователь органа госбезопасности обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на 11 объектов недвижимости Зыкова А. А., кадастровой стоимостью 17,5 млн рублей, а также на банковские счета Турок Н. В. и ее доли в уставных капиталах четырех обществ», — говорится в сообщении.
Напомним, новый эпизод о растрате появился в деле экс-директора МУП САХ Новосибирска.