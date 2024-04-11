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Пострадал двухлетний ребенок: в Уфе Hyundai Getz врезался в жилой дом

В Уфе во врезавшейся в жилой дом иномарке пострадал двухлетний ребенок.

Источник: ГИБДД Уфы

Вчера утром, 10 апреля, в Уфе в автоаварии пострадал двухлетний ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась во дворе на улице Мингажева. 28-летняя девушка за рулем Hyundai Getz не справилась с управлением и врезалась в жилой дом. В результате происшествия малолетний пассажир получил ушибы. Его доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили домой. К счастью, малыш в момент ДТП был пристегнут в специальном детском устройстве, и потому травмы оказались незначительными.

По факту инцидента началось разбирательство.