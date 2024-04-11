Мужчина на BMW в Ачинске насмерть сбил пенсионерку

Водитель в Ачинске насмерть сбил 79-летнюю женщину. Заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
10 апреля на ул. Гагарина мужчина на BMW наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина скончалась. Водитель же скрылся с места происшествия.
При просмотре камер видеонаблюдения и автоматической фиксации была установлена марка машины. Автомобиль полицейские обнаружили во дворе микрорайона.
Заведено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, скрывшимся с места ДТП». Нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.