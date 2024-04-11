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Мужчина на BMW в Ачинске насмерть сбил пенсионерку

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: Krasnoyarskmedia

Водитель в Ачинске насмерть сбил 79-летнюю женщину. Заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

10 апреля на ул. Гагарина мужчина на BMW наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина скончалась. Водитель же скрылся с места происшествия.

При просмотре камер видеонаблюдения и автоматической фиксации была установлена марка машины. Автомобиль полицейские обнаружили во дворе микрорайона.

Через несколько часов 39-летнего злоумышленника задержали на съёмной квартире. Освидетельствование на опьянение показало 0,85 мг/л. Мужчина причастность к совершению преступления отрицал.

Заведено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, скрывшимся с места ДТП». Нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.