Где в Казахстане ограничили движение транспорта из-за паводков

«По состоянию на 11 апреля 2024 года в 09:30 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 9 участках общей протяженностью 7153 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО)».