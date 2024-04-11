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Где в Казахстане ограничили движение транспорта из-за паводков

В Казахстане из-за ухудшения ситуации с паводками введено ограничение на 13 автодорогах республиканского уровня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: Baigenews

Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 640 км.

«По состоянию на 11 апреля 2024 года в 09:30 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 9 участках общей протяженностью 7153 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО)».

говорится в сообщении.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 454 единиц техники и 562 человек.