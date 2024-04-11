В Татарстане местами уровень воды поднялся за сутки на 187 сантиметров

В Татарстане местами уровень воды поднялся за сутки на 187 см. Данные приведены ГУ МЧС России по РТ на 16 часов 10 апреля.
На реках Тойма в Елабужском районе, Меша в Пестречинском районе, Шошма в Балтасинском районе уровень воды вырос на 109−187 сантиметров. По поймам разлились реки Малый Черемшан (Алексеевский район) и Кубня (Кайбицкий). На Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах продолжает разрушаться лед.
Затоплено несколько мостов — в Буинском, Азнакаевском и Нурлатском районах.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане паводковыми водами затоплены шесть мостов и три дороги.