В Татарстане местами уровень воды поднялся за сутки на 187 сантиметров

На реках Тойма в Елабужском районе, Меша в Пестречинском районе, Шошма в Балтасинском районе уровень воды вырос на 109−187 сантиметров. По поймам разлились реки Малый Черемшан (Алексеевский район) и Кубня (Кайбицкий). На Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах продолжает разрушаться лед.