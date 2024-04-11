В Сибири рядовой получил 13 лет колонии за самоволку и нападение с ножом

В Красноярске рядовому вынесли приговор за самоволку и причинение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщили в Красноярском военном гарнизонном суде.
Как рассказали в пресс-службе суда, рядовой Дягилев проходил военную службу по контракту. В июне 2023 года он без уважительных причин покинул воинскую часть и уехал в Красноярск. Обязанностей по службе не исполнял.
В октябре 2023 года он распивал спиртные напитки со своей сожительницей и ещё одним гражданином. Между сожительницей и гражданином произошёл конфликт, и рядовой решил заступиться за неё. Он взял нож и два раза ударил в спину пострадавшего. В тот же день рядового задержали.
«При этом суд присоединил к данному приговору наказания, назначенные Дягилеву ранее по двум приговорам Красноярского гарнизонного военного суда, и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отметили в пресс-службе Красноярского военного суда.
Ранее сообщалось о том, что другого красноярского военнослужащего, отправившегося в самоволку, приговорили к 6 годам лишения свободы.