В Сибири рядовой получил 13 лет колонии за самоволку и нападение с ножом

В октябре 2023 года он распивал спиртные напитки со своей сожительницей и ещё одним гражданином. Между сожительницей и гражданином произошёл конфликт, и рядовой решил заступиться за неё. Он взял нож и два раза ударил в спину пострадавшего. В тот же день рядового задержали.