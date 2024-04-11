«Пацаны на перекуре увидели»: в Красноярске жильцов микрорайона напугала забытая страйкбольная граната

Опасная находка. Красноярцы нашли гранату в Советском районе. Она лежала рядом с тротуаром у здания Роскадастра по улице Петра Подзолкова, 3. Впрочем, жителей уже успокоили в городской полиции. Граната оказалась не боевой, а предназначенной для игры в страйкбол.
Тем не менее, находка поставила на уши всю округу. Как только это новость появилась в социальных сетях микрорайона «Преображенский», местные начали просить, чтобы им обязательно сообщили, чем закончится история.
В одном из местных тг-каналов встревоженный мужчина писал:
— У нас возле забора лежит. Пацаны на перекуре увидели. Ща МЧС приехали.
Также люди отмечали, что постоянно ходят по этой тропинке. Она ведет к автобусной остановке. Это вызвало небольшую, но панику. Тем более, по дороге часто ходят не только взрослые, но и дети.
Экстренные службы на сообщение о гранате отреагировали быстро. На место приехали спасатели и полицейские. Эксперты и определили, что граната не представляет никакой опасности для жильцов. Но красноярцев поблагодарили за бдительность.