Под Красноярском два ребёнка и водитель легковушки пострадали в ДТП с фурой

Под Красноярском полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает ГИБДД.
ДТП произошло вечером 10 апреля на 21 км автодороги «Обход Красноярска». 53-летний водитель Toyota врезался в грузовик Scania, выехав на встречную полосу. Пострадали три человека — водитель легковушки и двое детей в возрасте 8 и 12 лет. Их доставили в больницу.
Водитель грузовика не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что в Ачинске задержали мужчину, который насмерть сбил пенсионерку. Для этого был объявлен план «Перехват».