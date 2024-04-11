Под Красноярском два ребёнка и водитель легковушки пострадали в ДТП с фурой

ДТП произошло вечером 10 апреля на 21 км автодороги «Обход Красноярска». 53-летний водитель Toyota врезался в грузовик Scania, выехав на встречную полосу. Пострадали три человека — водитель легковушки и двое детей в возрасте 8 и 12 лет. Их доставили в больницу.