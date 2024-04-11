Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском два ребёнка и водитель легковушки пострадали в ДТП с фурой

ДТП произошло вечером 10 апреля на 21 км автодороги «Обход Красноярска».

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

Под Красноярском полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает ГИБДД.

ДТП произошло вечером 10 апреля на 21 км автодороги «Обход Красноярска». 53-летний водитель Toyota врезался в грузовик Scania, выехав на встречную полосу. Пострадали три человека — водитель легковушки и двое детей в возрасте 8 и 12 лет. Их доставили в больницу.

Водитель грузовика не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в Ачинске задержали мужчину, который насмерть сбил пенсионерку. Для этого был объявлен план «Перехват».