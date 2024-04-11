Житель Братска отдал мошенникам полмиллиона рублей из-за угроз расправы

Житель Братска лишился почти полмиллиона рублей из-за угроз расправы со стороны мошенников. Перед этим 37-летний мужчина отдыхал с другом и под утро задумал пригласить «на свидание» девушку. Найдя подходящее объявление в интернете, он позвонил по указанному номеру, но ему никто не ответил. Ближе к вечеру с ним связался неизвестный мужчина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.