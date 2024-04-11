Житель Братска отдал мошенникам полмиллиона рублей из-за угроз расправы

Житель Братска лишился почти полмиллиона рублей из-за угроз расправы со стороны мошенников. Перед этим 37-летний мужчина отдыхал с другом и под утро задумал пригласить «на свидание» девушку. Найдя подходящее объявление в интернете, он позвонил по указанному номеру, но ему никто не ответил. Ближе к вечеру с ним связался неизвестный мужчина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Незнакомец рассказал, что из-за попыток дозвониться был заблокирован сервер. Восстановление работы оборудования аферист оценил в полмиллиона рублей. Звонивший пригрозил причинить вред родственникам братчанина, если требования не будут выполнены. Мужчина испугался и перечислил на счет мошенника указанную сумму, более половины которой занял у знакомого, а остальное — оформил в кредит.
Всего за минувшие сутки жители Братска отдали телефонным аферистам более 1,5 млн рублей. Так, 22-летняя представитель предприятия общественного питания, пытаясь заработать удалённым способом, лишилась почти 400 тысяч рублей. А 44-летний рабочий «вложил» в инвестиции около 70 тысяч рублей. Более 1,2 млн рублей перечислил на счёт злоумышленников 52-летний охранник, когда ему предложили продлить договор действия сим-карты.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.