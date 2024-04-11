Серийных похитителей «Айфонов» задержали в Петербурге

Четырех мужчин задержали в Петербурге за кражу «Айфонов» у местных жителей. Группа действовала так: ночью на улицах или в общественном месте они выбирали свою жертву, затем подходили к ней и заводили беседу, во время которой незаметно забирали телефон. От действий злоумышленников пострадали как минимум пять человек. А раскрыть преступления и задержать похитителей удалось благодаря опыту сотрудников регионального управления уголовного розыска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.