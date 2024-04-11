Серийных похитителей «Айфонов» задержали в Петербурге

Четырех мужчин задержали в Петербурге за кражу «Айфонов» у местных жителей. Группа действовала так: ночью на улицах или в общественном месте они выбирали свою жертву, затем подходили к ней и заводили беседу, во время которой незаметно забирали телефон. От действий злоумышленников пострадали как минимум пять человек. А раскрыть преступления и задержать похитителей удалось благодаря опыту сотрудников регионального управления уголовного розыска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Оперативники установили, что в состав группы входили три уроженца одной из стран ближнего зарубежья, 24, 30 лет и 31 года, и 27-летний житель Красногвардейского района. Все они были задержаны по адресам проживания, — добавили в ведомстве.
В ходе обысков правоохранители нашли похищенные телефоны. После того, как гаджеты признают вещдоками, их вернут законным владельцам.
Кстати, кражи происходили в феврале. Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел. Но сейчас их объединили в одно производство. Расследование продолжается.