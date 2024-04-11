В Тольятти таксист избил клиента

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение и по указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские записали показания пострадавшего, изъяли медицинские документы, установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели предполагаемое место происшествия. Со слов местных жителей и пострадавшего сотрудники органа внутренних дел восстановили последовательность событий: местные жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси. Когда автомобиль подъехал, у них возник конфликт с водителем, в ходе которого один из клиентов получил травмы.