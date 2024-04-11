В Ростовской области опровергли фейк о якобы новой волне мобилизации

По соцсетям злоумышленники (проукраинские каналы) распространили фото фиктивного приказа. Эксперты изучили документ и привели детальный разбор, почему он не соответствует действительности. В числе откровенных «ляпов» — некорректные формулировки, не тот формат даты, дублирование одних и тех же пунктов, поддельная подпись военкома.