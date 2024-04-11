В Ростовской области опровергли фейк о якобы новой волне мобилизации. Об этом сообщает тематический портал «Лапша Медиа».
По соцсетям злоумышленники (проукраинские каналы) распространили фото фиктивного приказа. Эксперты изучили документ и привели детальный разбор, почему он не соответствует действительности. В числе откровенных «ляпов» — некорректные формулировки, не тот формат даты, дублирование одних и тех же пунктов, поддельная подпись военкома.
«Документ был создан на основе приказа Военного комиссариата Ростовской области от 21 сентября 2022 года. Причём переделали его с ошибками», — пишет портал по борьбе с фейками.
А ранее военком Игорь Егоров рассказал, когда донским призывникам начнут поступать электронные повестки.