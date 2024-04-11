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В Ростовской области опровергли фейк о якобы новой волне мобилизации

По Интернету распространяли фото поддельного приказа.

В Ростовской области опровергли фейк о якобы новой волне мобилизации. Об этом сообщает тематический портал «Лапша Медиа».

По соцсетям злоумышленники (проукраинские каналы) распространили фото фиктивного приказа. Эксперты изучили документ и привели детальный разбор, почему он не соответствует действительности. В числе откровенных «ляпов» — некорректные формулировки, не тот формат даты, дублирование одних и тех же пунктов, поддельная подпись военкома.

«Документ был создан на основе приказа Военного комиссариата Ростовской области от 21 сентября 2022 года. Причём переделали его с ошибками», — пишет портал по борьбе с фейками.

А ранее военком Игорь Егоров рассказал, когда донским призывникам начнут поступать электронные повестки.