Паводки в Казахстане: о ситуации в регионах рассказали в МЧС

В Акмолинской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в Косши, Жаркаинском, Есильском, Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Астраханском, Атбасарском районах и районе Биржан сал. Из-за обильного снеготаяния и подъема уровня воды на реках Жабай, Калкутан, Боксук, Жолболды в селе Максимовка Сандыктауского района, в селе Покровка Атбасарского района, в городе Державинске, в селах Пригородное, Костычево Жаркаинского района, в селе Старый Колутон Астраханского района, в селах Журавлевка и Ивановка Буландынского района произошло подтопление 100 дворовых территорий и 68 частных жилых домов, заблаговременно эвакуировано 80 человек, которые разместились у родственников, 74 сельскохозяйственных животных отогнано на безопасное место. В селе Ивановка Буландынского района проводится эвакуация людей. Проводится мониторинг за уровнем рек.