Паводки в Казахстане: о ситуации в регионах рассказали в МЧС

По данным ведомства, в целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реках Нура, Жабай, Есиль, Жыланды, Кайракты в Коргалжынском, Атбасарском, Буландынском, Сандыктауском и Целиноградском районах Акмолинской области.
В пострадавшие регионы доставлено 170 635 килограммов гуманитарной помощи.
«В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3524 частных жилых дома и 502 дворовые территории. Откачано более 8,8 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка 1,4 миллиона штук мешкотары и 1,1 миллиона тонн инертного материала. Из 2750 жилых домов и 1899 дворовых территорий отведена вода».
С начала паводка спасено и эвакуировано 97 852 человека, из них 32 856 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 2823 человека, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 7173 человека, из них 3494 детей. В безопасное место отогнано 88 561 сельскохозяйственное животное. На телефоны горячей линии поступило 1294 звонка, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим.
На контроле находится 107 переливов автодорог, 112 размывов автодорог, из них 9 мостов и 103 дорожных полотна. На контроле 68 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.
В Акмолинской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в Косши, Жаркаинском, Есильском, Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Астраханском, Атбасарском районах и районе Биржан сал. Из-за обильного снеготаяния и подъема уровня воды на реках Жабай, Калкутан, Боксук, Жолболды в селе Максимовка Сандыктауского района, в селе Покровка Атбасарского района, в городе Державинске, в селах Пригородное, Костычево Жаркаинского района, в селе Старый Колутон Астраханского района, в селах Журавлевка и Ивановка Буландынского района произошло подтопление 100 дворовых территорий и 68 частных жилых домов, заблаговременно эвакуировано 80 человек, которые разместились у родственников, 74 сельскохозяйственных животных отогнано на безопасное место. В селе Ивановка Буландынского района проводится эвакуация людей. Проводится мониторинг за уровнем рек.
В Северо-Казахстанской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в Петропавловске, Есильском, Кызылжарском, Жамбылском районах и районе Шал акына. Из-за обильного снеготаяния и поступления талых вод в селе Степное Тимирязевского района произошло подтопление 2 частных жилых домов и 4 дворовых территорий. Эвакуировано 14 человек, из них 6 детей, которые разместились у родственников.
В Восточно-Казахстанской области в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реке Березовка в селе Соловьево района Алтай произошло подтопление двух частных жилых домов и 24 дворовых территорий. Эвакуирован 31 человек в эвакуационный пункт. Проводятся работы по отводу воды.