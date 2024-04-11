В Екатеринбурге метеоролог продала квартиру и отдала деньги мошенникам

На этом мошенник не успокоился и убедил жертву срочно погасить кредит, якобы, оформленный на нее неизвестными. Та обналичила еще 1 млн рублей сбережений и через банкомат перевела преступникам. После этого по аналогичной схеме отправила им еще 200 тысяч рублей. Когда звонки прекратились, потерпевшая поняла, что ее обманули.