В Уфе бывший директор «Башспирта» и его сообщник заключены под стражу

На время расследования обвиняемые в мошенничестве были заключены под стражу.
Напомним, в 2021—2022 годы обвиняемые организовали отчуждение объектов недвижимости, принадлежащих «Башспирту», расположенных по всей республике, по заниженным ценам — общей стоимостью более 132 млн рублей. Их рыночная стоимость превысила 195 млн рублей. Покупателями указанных объектов выступили две аффилированные обвиняемыми компании ООО «Атлантис» и ООО «Цитадель».
В последующем между новыми собственниками и «Башспиртом» заключены договоры аренды указанных объектов сроком на 10 лет с явно завышенными арендными платежами и выплачено более 25 млн рублей. В результате причинен ущерб на общую сумму свыше 88 млн рублей.