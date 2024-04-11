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В Уфе бывший директор «Башспирта» и его сообщник заключены под стражу

В Уфе бывшему директору ООО ТД «Башспирт» и его сообщнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает следственный комитет Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

На время расследования обвиняемые в мошенничестве были заключены под стражу.

Напомним, в 2021—2022 годы обвиняемые организовали отчуждение объектов недвижимости, принадлежащих «Башспирту», расположенных по всей республике, по заниженным ценам — общей стоимостью более 132 млн рублей. Их рыночная стоимость превысила 195 млн рублей. Покупателями указанных объектов выступили две аффилированные обвиняемыми компании ООО «Атлантис» и ООО «Цитадель».

В последующем между новыми собственниками и «Башспиртом» заключены договоры аренды указанных объектов сроком на 10 лет с явно завышенными арендными платежами и выплачено более 25 млн рублей. В результате причинен ущерб на общую сумму свыше 88 млн рублей.