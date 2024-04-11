В Уфе бывший директор «Башспирта» и его сообщник заключены под стражу

В последующем между новыми собственниками и «Башспиртом» заключены договоры аренды указанных объектов сроком на 10 лет с явно завышенными арендными платежами и выплачено более 25 млн рублей. В результате причинен ущерб на общую сумму свыше 88 млн рублей.