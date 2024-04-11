Глава МЧС вновь вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной

Утром 9 апреля глава МЧС уже был в Оренбургской области. Вместе с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Денисом Паслером он осмотрел затопленные районы, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения. После Куренков отправился в Курганскую и Тюменскую области.