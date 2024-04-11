Глава МЧС вновь вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной

«Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной. В городе Оренбурге глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению, оценит развитие паводка в регионе», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что, по последним данным, в районе Оренбурга уровень воды в реке Урал поднялся до 1 060 см. «На гидропостах ведется непрерывный мониторинг. В зоне подтопления остаются 2 028 жилых домов и 2 522 приусадебных участка», — добавили в ведомстве.
Утром 9 апреля глава МЧС уже был в Оренбургской области. Вместе с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Денисом Паслером он осмотрел затопленные районы, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения. После Куренков отправился в Курганскую и Тюменскую области.