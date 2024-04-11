Сотрудников миграционной службы задержали в Таразе

Сообщения о задержании были опубликованы в Telegram-канале egov.press.
«Некоторые источники сообщают, что руководителей миграционной службы Тараза задержали со взяткой», — сказано в публикации.
В ответ на запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ДП области подтвердили задержание и уточнили, что это произошло 10 апреля 2024 года.
«Департаментом Комитета национальной безопасности совместно с УСБ ДП Жамбылской области задержаны двое сотрудников миграционной службы УП Тараза по подозрению в получении незаконного вознаграждения».
Также говорится, что возбуждено уголовное дело.
В дополнении отмечено, что проводится служебная проверка.