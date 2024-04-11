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При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр — РИА Новости. Два беспилотника сбили ночью над Мордовией, пострадавших нет, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По оперативной информации, пострадавших нет», — написал Здунов.

Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о том, что российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 украинских беспилотников над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией.