При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал

«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По оперативной информации, пострадавших нет», — написал Здунов.
Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее министерство обороны РФ сообщило о том, что российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 украинских беспилотников над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией.