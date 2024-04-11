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В Андижане двое мошенников пытались продать заказ на строительство дороги на 42 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жители Андижанского района и Андижана, сговорившись, решили подзаработать. Они обещали руководителю предприятия в сфере дорожного строительства крупный заказ, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Выбить для него проект мошенники обещали через своих высокопоставленных знакомых.

Проект предполагал строительство 4-километровой автодороги 4Р-112 в Асакинском районе. На него выделялась крупная сумма — 42 миллиарда сумов. По условию сделки он должен был отдать им 10% от стоимости проекта.

Оперативники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре задержали с поличным при получении аванса в 20 тысяч долларов.

В отношении обоих граждан завели дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Обвиняемых заключили под стражу.