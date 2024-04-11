В Новочеркасске водитель врезался в толпу пешеходов, пострадали двое

Авария произошла 10 апреля в 13.10 на Баклановском проспекте у дома № 51. Предварительно установлено, что ДТП спровоцировал 29-летний водитель за рулём «Лада Гранта». Он ехал от Кривошлыкова в сторону Пушкинской, на перекрёстке не справился с управлением и резко дал влево. Влетел сначала в бордюрный камень, а после — в пешеходную зону (разделительная аллея).