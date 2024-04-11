В Новочеркасске водитель врезался в толпу пешеходов, пострадали двое

В Новочеркасске водитель врезался в толпу пешеходов. Об этом сообщили в областной службе ГИБДД.
Авария произошла 10 апреля в 13.10 на Баклановском проспекте у дома № 51. Предварительно установлено, что ДТП спровоцировал 29-летний водитель за рулём «Лада Гранта». Он ехал от Кривошлыкова в сторону Пушкинской, на перекрёстке не справился с управлением и резко дал влево. Влетел сначала в бордюрный камень, а после — в пешеходную зону (разделительная аллея).
Пострадали двое. Это 20-летняя девушка и 17-летний подросток. Оба в момент ДТП стояли на тротуаре у края дороги, рядом с пешеходным переходом. Парню понадобилась разовая медицинская помощь, дончанку госпитализировали.
А ранее в Ростове на Вавилова водитель Subaru насмерть сбил молодого велосипедиста.