Начата проверка из-за угрожающего омичам аварийного дома в Омске

«По предварительным данным, двухэтажный деревянный дом, 1950 года постройки, был признан аварийным в 2022 году и его расселение должно произойти в 2029 году. Однако физический износ конструктивных элементов здания превышает 74%, что создает реальную угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан», — сообщили в Следкоме Омской области.