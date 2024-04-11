Начата проверка из-за угрожающего омичам аварийного дома в Омске

«По предварительным данным, двухэтажный деревянный дом, 1950 года постройки, был признан аварийным в 2022 году и его расселение должно произойти в 2029 году. Однако физический износ конструктивных элементов здания превышает 74%, что создает реальную угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан», — сообщили в Следкоме Омской области.
Заявлено, что начата доследственная проверка.
Напомним, ранее «СуперОмск» сообщал о требовании прокуратуры незамедлительно расселить жильцов дома. Надзорный орган заявлял, что мэрия не предпринимает каких-либо мер по расселению омичей из старого здания (на фото), которое угрожает здоровью и жизни людей.
Отметим, в настоящее время действует общегосударственная программа по расселению граждан из аварийного жилья. На сегодняшний день федеральное финансирование в рамках национального проекта выделяется на расселение домов, которые признаны аварийными до 01.01.2017 года.
Ожидается, что после полного исполнения этой программы будет принято решение о ее продлении. Этот позволит расселять дома, признанные аварийными после 01.01.2017. В настоящий же момент, поздним сроком признания аварийности расселяют в индивидуальном порядка через суд.