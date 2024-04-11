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В Воронежской области пенсионер добился звания ветерана труда через суд

Потому что местное управление соцзащиты отказало.

В Воронежской области пенсионеру пришлось добиваться получения звания ветерана труда через суд. Нарушенные права мужчины помогла восстановить прокуратура. В ведомстве провели проверку после жалобы 64-летнего кантемировца.

— Установили, что мужчина был награжден общесоюзным знаком за высокие показатели в труде. Он обратился в управление соцзащиты населения Кантемировского района с заявлением о присвоении ему соответствующего звания, но в этом ему отказали — из-за отсутствия надлежащей подписи уполномоченного органа госвласти в удостоверении к знаку. Прокурор посчитал отказ незаконным и обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на орган соцзащиты присвоить мужчине звание «Ветеран труда», — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Кантемировский рай суд удовлетворил иск: обязав госорганы присвоить 64-летнему пенсионеру звание «Ветеран труда».