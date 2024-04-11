В Воронежской области пенсионер добился звания ветерана труда через суд

— Установили, что мужчина был награжден общесоюзным знаком за высокие показатели в труде. Он обратился в управление соцзащиты населения Кантемировского района с заявлением о присвоении ему соответствующего звания, но в этом ему отказали — из-за отсутствия надлежащей подписи уполномоченного органа госвласти в удостоверении к знаку. Прокурор посчитал отказ незаконным и обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на орган соцзащиты присвоить мужчине звание «Ветеран труда», — сообщили в прокуратуре Воронежской области.