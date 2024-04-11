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Жуткое ДТП под Кишиневом: Маршрутка столкнулась с грузовиком — 12 человек доставлены в больницу тяжелыми травмами [видео]

Микроавтобус, попавший в ДТП, следовал по маршруту Драсличены — Кишинев.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП произошло в Магдачештах.

По словам очевидцев, в микроавтобусе было несколько пассажиров.

Второй участник аварии — грузовик.

Сообщается, что 12 человек из 16 пострадавших, доставлены в больницу после ДТП в Магдачештах. Среди пострадавших есть дети.

Уточняется, что микроавтобус, попавший в ДТП, следовал по маршруту Драсличены — Кишинев.

63-летний водитель маршрутки врезался грузовик. Столкновение произошло в момент, когда водитель выполнял маневр смены полосы движения, не удостоверившись в безопасности маневра.