В Приморье откачивают оставшееся топливо из опрокинувшегося бензовоза

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Из опрокинувшегося бензовоза, из-за утечки из которого в четверг перекрыли участок федеральной трассы между Владивостоком и Уссурийском, откачивают оставшееся топливо, сообщает прокуратура Приморья.
В четверг водитель грузового автомобиля Daewoo Prima съехал с автомобильной дороги и опрокинулся в кювет, цистерна прохудилась, и горючее начало выливаться на землю. Участок трассы сейчас перекрыт.
«В настоящее время производится откачка топливного груза из поврежденного транспортного средства в другую цистерну компании-владельца груза. Мероприятия проводятся под контролем сотрудников краевой противопожарной службы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура поставила на контроль результаты административного расследования по факту произошедшего, а также «уделит отдельное внимание оценке экологических последствий разлива нефтепродуктов и полноты мер, принятых к его ликвидации и возмещению».
По информации регионального минГОЧС, в результате разлива нефтепродуктов местным жителям ничего не угрожает, так как их попросту нет, местность не заселена.