Студенту УрФУ, который нападал на девушек, назначена психиатрическая экспертиза

21-летний Дмитрий Гребенкин, который держал в страхе девушек из Екатеринбурга, вышел из спецприемника 11 апреля. Там он пробыл восемь суток, а вышел в 5:30 утра.
В спецприемник Гребенкин попал по административной статье за мелкое хулиганство. Пока он отбывал наказание, в полиции завели уголовное дело по статье «Побои» (статья 116 УК РФ).
Несколько недель подряд Гребенкин приставал к девушкам в центре Екатеринбурга. За отказ познакомиться парень кидал их в сугроб и хватал за руки. Нападения происходили в районе центра города с конца февраля по март.
Одна потерпевшая получила синяки и ушибы, а молодой человек, пришедший на защиту, получил ожоги глаз от газового баллончика. Газ в лицо распылил Дмитрий, когда парень пытался заступиться за девушку. Всего было четыре аналогичных нападения, признался дебошир в суде.
Днем 3 апреля Гребенкина задержали в аэропорту Кольцово. Студент вместе со своим котом пытался уехать в Москву. Из Кольцово его доставили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
По информации источника «КП-Екатеринбург», Гребенкину назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
— В уголовном деле о побоях будет, скорее всего, второй эпизод. Так как он побил не только девушку, но и одного из парней, который заступался за нее, — рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.
Известно, что парень учится в УрФУ на факультете транспортных средств специального назначения. В материалах дела говорится, что Дмитрий настойчиво хотел познакомиться с девушкой, так как одинок.
В суде он признал свою вину, заявив, что больше никогда не будет знакомиться с девушками. Однако приносить извинения пострадавшим Дмитрий отказался.