В ходе КТО в Нальчике убиты двое боевиков

«В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов», — говорится в сообщении НАК. Среди силовиков и гражданских никто не ранен.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Кабардино-Балкарии проводили оперативно-розыскные мероприятия и получили данные о «местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности». Боевиков заблокировали в садовом товариществе в пригороде Нальчика. Они открыли огонь в ответ на предложение сдаться.
31 марта режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске в Дагестане. В ходе операции сотрудники ФСБ заблокировали боевиков в нескольких квартирах в жилом квартале. На опубликованном оперативном видео допроса один из задержанных в результате операции заявил о планах взорвать набережную в Каспийске.