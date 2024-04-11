В ходе КТО в Нальчике убиты двое боевиков

31 марта режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске в Дагестане. В ходе операции сотрудники ФСБ заблокировали боевиков в нескольких квартирах в жилом квартале. На опубликованном оперативном видео допроса один из задержанных в результате операции заявил о планах взорвать набережную в Каспийске.