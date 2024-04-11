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В ходе КТО в Нальчике убиты двое боевиков

Двое боевиков ликвидированы в Нальчике в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет. По его данным, боевики планировали теракты и диверсии.

«В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов», — говорится в сообщении НАК. Среди силовиков и гражданских никто не ранен.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Кабардино-Балкарии проводили оперативно-розыскные мероприятия и получили данные о «местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности». Боевиков заблокировали в садовом товариществе в пригороде Нальчика. Они открыли огонь в ответ на предложение сдаться.

31 марта режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске в Дагестане. В ходе операции сотрудники ФСБ заблокировали боевиков в нескольких квартирах в жилом квартале. На опубликованном оперативном видео допроса один из задержанных в результате операции заявил о планах взорвать набережную в Каспийске.

ФСБ