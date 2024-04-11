Воронежского восьмиклассника избили из-за «широких бровей»

В этот же день, в четверг, 4 апреля, конфликт у пострадавшего возник с одноклассником из школы № 27. Последствия двух кулачных потасовок обернулись для восьмиклассника сотрясением мозга и ушибом затылка. Кстати, очевидцы сообщили, что у одного из нападавших в руках видели нож. Врачи диагностировали также рваную рану губы и кисту в виске. Медики назначили ребенку лечение и сделали прививку от столбняка.