Воронежского восьмиклассника избили из-за «широких бровей»

Мальчик потерял сознание.
Инцидентом заинтересовался СУ СК России по Воронежской области, местная прокуратура и глава федерального СК Александр Бастрыкин. По информации «Вести Воронеж», ребенка избили в многоэтажке № 101 на улице Челюскинцев. Несколько юношей постарше затащили восьмиклассника в подъезд и стали его оскорблять по поводу не устраивающих их прически и широких бровей у мальчика. Школьника затащили на 17 этаж, где угрожали скинуть его с балкона.
В этот же день, в четверг, 4 апреля, конфликт у пострадавшего возник с одноклассником из школы № 27. Последствия двух кулачных потасовок обернулись для восьмиклассника сотрясением мозга и ушибом затылка. Кстати, очевидцы сообщили, что у одного из нападавших в руках видели нож. Врачи диагностировали также рваную рану губы и кисту в виске. Медики назначили ребенку лечение и сделали прививку от столбняка.
Мать избитого сына обратилась в полицию, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Халатность» по факту «Ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлекшие нарушение прав несовершеннолетнего» (часть 1 статьи 293 УК РФ). Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования. СК доложит об итогах следствия Александру Бастрыкину.