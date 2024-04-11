Замглавы администрации Заволжья задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
В ходе расследования дела о крупном мошенничестве гендиректора компании по благоустройству, удалось установить причастность к нему замглавы Заволжья. В прошлом году он подписал акты о приемке работ в сквере, хотя знал, что условия контракта подрядчик исполнил не в полном объеме. При этом администрации причинен ущерб на 1,4 млн рублей.
Задержанному мужчине в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Сейчас следователи работают над закреплением доказательственной базы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что предпринимателя арестовали за хищение 1,5 млн рублей при благоустройстве в Заволжье.