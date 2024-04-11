Замглавы администрации Заволжья задержан по подозрению в мошенничестве

В ходе расследования дела о крупном мошенничестве гендиректора компании по благоустройству, удалось установить причастность к нему замглавы Заволжья. В прошлом году он подписал акты о приемке работ в сквере, хотя знал, что условия контракта подрядчик исполнил не в полном объеме. При этом администрации причинен ущерб на 1,4 млн рублей.