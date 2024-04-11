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Супружескую пару будут судить в Ростове по подозрению в убийстве дочери

Мужа и жену будут судить в Ростове по подозрению в убийстве 8-месячной дочери.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили расследование убийства 8-месячной девочки, теперь дело рассмотрит суд. Информация об этом одновременно поступила от пресс-служб прокуратуры Ростовской области и управления СК России по донскому региону.

— Судить будут супружескую пару — 34-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, им предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц» (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — пояснили журналистам.

По данным СК, преступление произошло в апреле 2023 года в квартире семьи. Родители убили малышку, а потом сделали все, чтобы скрыть произошедшее. Еще через время мать обратилась в полицию с заявлением о похищении, но эта хитрость не сработала, и во время следственных действий подозреваемые были задержаны.

— По месту жительства пары были обнаружены останки тела ребенка и другие доказательства их причастности к особо тяжкому преступлению. Сейчас задержанные находятся под стражей, — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.