Супружескую пару будут судить в Ростове по подозрению в убийстве дочери

По данным СК, преступление произошло в апреле 2023 года в квартире семьи. Родители убили малышку, а потом сделали все, чтобы скрыть произошедшее. Еще через время мать обратилась в полицию с заявлением о похищении, но эта хитрость не сработала, и во время следственных действий подозреваемые были задержаны.