Останки неизвестного обнаружили на железнодорожной станции в Приморье

Полиция просит помощи в установлении личности человека, чьи останки обнаружили на железнодорожной станции Хорольск Приморского края, сообщили в Telegram-канале «ПримПоиск».
Тело нашли 3 апреля 2024 года в конце улицы Вокзальной. Установить приметы человека не удалось. Он был одет в бордовую ветровку, синий рабочий комбинезон фирмы Totachi со светоотражающими полосками, а также в тельняшку, чёрные ботинки и чёрные носки.
Тех, кто может что-то сообщить о личности неизвестного, просят обратиться по номерам: 8 (42347) 212−02, 233−02, 102 или 112 — полиция; 8 914 721 22 32 — волонтёры (можно писать в Telegram и WhatsApp).