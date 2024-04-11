Останки неизвестного обнаружили на железнодорожной станции в Приморье

Тело нашли 3 апреля 2024 года в конце улицы Вокзальной. Установить приметы человека не удалось. Он был одет в бордовую ветровку, синий рабочий комбинезон фирмы Totachi со светоотражающими полосками, а также в тельняшку, чёрные ботинки и чёрные носки.