Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

«11 апреля около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказали там.
Как написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, БПЛА уничтожен над территорией Севского района, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.