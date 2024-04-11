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Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«11 апреля около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказали там.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, БПЛА уничтожен над территорией Севского района, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.