Глава СК проверит жалобу многодетной волгоградки о нарушении ее жилищных прав

Накануне в телеграм-канале было размещено видеообращение к Председателю СК РФ Бастрыкину от жительницы Краснослободска, воспитавшей 5 детей. Женщина заявила о нарушении ее жилищных прав. Как говорилось в обращении, семья волгоградки живет в необорудованном коммуникациями и централизованным отоплением доме, жилая площадь его составляет всего 23 квадратных метра. Еще с 2003 года домочадцы стояли на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Но их права в итоге реализованы не были, потом семью и вовсе исключили из очереди.