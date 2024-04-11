После российского удара в Николаевской области без света остались два района

Днем ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по подстанции в селе Михайло-Ларино, расположенном на востоке от Николаева. Как отмечал Лебедев, в результате атаки из строя вышли трансформаторы и распределительные устройства на 330 киловатт, а в области начались перебои со светом.