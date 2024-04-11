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Пять человек пострадали в аварии в Джанкойском районе

Ход проверки находится на контроле прокуратуры Крыма.

Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств ДТП в Джанкойском районе. Пострадали пять человек, передает ИА SevastopolMedia.

По предварительной информации, 10 апреля водитель автомобиля BMW, двигаясь по трассе «Таврида — Джанкой — Красноперекопск» в районе села Лобаново, выехал на встречку, где допустил столкновение с большегрузом «Ситрак».

В результате аварии пострадало пять человек — водитель и пассажиры автомобиля BMW, которые доставлены в учреждение здравохранения.

На место происшествия выезжал Джанкойский межрайонный прокурор, ход проверки находится под контролем надзорного ведомства.