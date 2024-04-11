Первые лесные пожары зафиксированы в Иркутской области

Первые пожары этого сезона были зарегистрированы в лесном фонде на территории Иркутской области в среду, 10 апреля. Все возгорания произошли на юге региона: два случая — в Иркутском районе, а по одному — в Слюдянском, Баяндаевском и Шелеховском районах.
— Площадь этих очагов составила 8,6 гектара и была полностью потушена в тот же день. Для борьбы с огнем было привлечено 52 человека, включая 47 работников лесопожарных формирований, а также использовалось 11 единиц техники, — говорят в пресс-службе правительства региона.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин отметил: «Все эти пожары возникли из-за небрежности местных жителей около населенных пунктов. Мы своевременно объявили начало пожароопасного сезона в тех районах, где произошли первые лесные пожары в этом году. Благодаря оперативности лесопожарных формирований, огонь был обнаружен на ранней стадии и быстро потушен. Хочу еще раз обратиться к жителям: в южных и центральных районах области установилась теплая и сухая погода с высоким уровнем пожарной опасности. Просим быть осторожными с огнем и пресекать необдуманные действия других людей. В случае возникновения лесного пожара звоните по телефону лесной охраны — 8−800−100−94−00».
Для предотвращения новых возгораний было создано девять постов вдоль трасс. В них работает 45 человек, также задействованы девять пожарных автомобилей. Посты расположены в Иркутском, Усольском, Слюдянском, Шелеховском районах и на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.