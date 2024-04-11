Первые лесные пожары зафиксированы в Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин отметил: «Все эти пожары возникли из-за небрежности местных жителей около населенных пунктов. Мы своевременно объявили начало пожароопасного сезона в тех районах, где произошли первые лесные пожары в этом году. Благодаря оперативности лесопожарных формирований, огонь был обнаружен на ранней стадии и быстро потушен. Хочу еще раз обратиться к жителям: в южных и центральных районах области установилась теплая и сухая погода с высоким уровнем пожарной опасности. Просим быть осторожными с огнем и пресекать необдуманные действия других людей. В случае возникновения лесного пожара звоните по телефону лесной охраны — 8−800−100−94−00».