Новосибирцы заметили топливные пятна на Оби в районе Речного вокзала

На Оби в районе Речного вокзала местные жители заметили пятна топливной жидкости. Предположительно, розлив ГСМ произошел из затонувшего судна.
В МЧС по Новосибирской области сообщили, что спасатели приступили к устранению последствий.
— Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы занимаются ликвидацией розлива нефтепродуктов. Установлены боновые зарождения, проводится обработка сорбентом, — рассказали в ГУ МЧС по НСО.
В ведомстве отметили, что на ликвидацию нефтепродуктов уйдет не один день.