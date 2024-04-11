Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы заметили топливные пятна на Оби в районе Речного вокзала

В Новосибирске на Оби появились топливные пятна в районе Речного вокзала.

Источник: Комсомольская правда

На Оби в районе Речного вокзала местные жители заметили пятна топливной жидкости. Предположительно, розлив ГСМ произошел из затонувшего судна.

В МЧС по Новосибирской области сообщили, что спасатели приступили к устранению последствий.

— Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы занимаются ликвидацией розлива нефтепродуктов. Установлены боновые зарождения, проводится обработка сорбентом, — рассказали в ГУ МЧС по НСО.

В ведомстве отметили, что на ликвидацию нефтепродуктов уйдет не один день.

экология