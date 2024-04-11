Суд отказался возвращать двух дочерей нижегородки в Великобританию

Как сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда, иностранец обратился с иском о возвращении незаконно удерживаемых несовершеннолетних детей на основании международного договора. Обе девочки родились в Великобритании, но также имели российское гражданство. В августе 2023 года они вместе с матерью-россиянкой приехали в Нижний Новгород на каникулы сроком на четыре недели. Однако в итоге мать с детьми решила не возвращаться в Великобританию.