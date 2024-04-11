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Суд отказался возвращать двух дочерей нижегородки в Великобританию

Гражданин Великобритании не смог доказать в нижегородских судах незаконное удержание двух его несовершеннолетних дочерей 2015 и 2020 года рождения на территории Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда, иностранец обратился с иском о возвращении незаконно удерживаемых несовершеннолетних детей на основании международного договора. Обе девочки родились в Великобритании, но также имели российское гражданство. В августе 2023 года они вместе с матерью-россиянкой приехали в Нижний Новгород на каникулы сроком на четыре недели. Однако в итоге мать с детьми решила не возвращаться в Великобританию.

Муж женщины решил, что она незаконно удерживает их дочерей на территории России с нарушением его права опеки. Однако сначала ему отказал Канавинский райсуд Нижнего Новгорода, а затем его апелляционную жалобу отклонил и областной суд.

Судьи, заслушав мужа-иностранца, возражения его жены, а также выслушав мнение старшей дочери, решили, что возвращение детей в Великобританию «создаст угрозу причинения им психологического вреда по национальному признаку».