Мужчина с помощью знакомых пытался перевезти через Приморье в Китай 13 зубов кашалота

Судя по всему, перспектива получить деньги привлекла мужчину, поэтому он согласился на сделку. К своему преступному замыслу он привлек еще трех знакомых, которые должны были вывезти десять зубов. Однако, когда они увидели, что их «главаря» задержали, решили избавиться от компромата и выбросили зубы в мусорные баки в туалете.