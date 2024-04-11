Мужчина с помощью знакомых пытался перевезти через Приморье в Китай 13 зубов кашалота

Уссурийские таможенники не позволили 54-летнему мужчине перевезти в Китай дериваты животного, находящегося под угрозой исчезновения. Во время досмотра в его кармане обнаружили сверток с тремя зубами кашалота, а позже в туалете пограничного перехода нашли еще 10 зубов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ФТС.
Оказалось, что мужчина организовал настоящую преступную схему. По его словам, останки млекопитающего ему передал знакомый, гражданин Китая, который пообещал деньги за провоз дериватов через границу.
Судя по всему, перспектива получить деньги привлекла мужчину, поэтому он согласился на сделку. К своему преступному замыслу он привлек еще трех знакомых, которые должны были вывезти десять зубов. Однако, когда они увидели, что их «главаря» задержали, решили избавиться от компромата и выбросили зубы в мусорные баки в туалете.
В пресс-службе ФТС добавили, что в итоге было заведено уголовное дело на мужчину, который пытался перевезти зубы кашалота, и на уроженца КНР. За незаконное перемещение культурных ценностей через границу им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.