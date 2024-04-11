Украинский БПЛА атаковал территорию тепловодоканала в Энергодаре

«Вчера, 10 апреля в Энергодаре ВСУ осуществили очередную атаку БПЛА на территорию водозабора КП “Тепловодоканал”. Пострадавших нет. Повреждены окна, фасады зданий», — написал мэр в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате украинской атаки город мог остаться без водоснабжения.
«Недопустимо, когда целями становятся объекты социально важной гражданской инфраструктуры города. Уважаемые энергодарцы! Будьте внимательными и осторожными, враг продолжает активно применять беспилотную авиацию. Берегите себя и своих близких!» — заявил Сеновоз.