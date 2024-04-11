Мужчина в центре Москвы угнал трактор с прицепом и уехал в Северное Бутово

«Предварительно установлено, что мужчина обратил внимание на находившийся на стоянке спецтехники, расположенной в Нижнем Сусальном пер., трактор марки “Беларус” с прицепом. Мужчина сел в салон, соединив провода зажигания, запустил мотор, после чего совершил поездку до района Северное Бутово. Сотрудник организации, обнаруживший пропажу трактора, обратился в полицию», — сказал собеседник агентства.
В ходе розыска оперативники на ул. Перерва задержали 42-летнего москвича. Мужчина пояснил, что не крал трактор, а просто угнал его. «Беларус» найден, в ближайшее время его вернут владельцу. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Фигурант находится под подпиской о невыезде, за поездку на чужом тракторе ему грозит до пяти лет лишения свободы.