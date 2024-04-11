Центральная часть Зеленодольска осталась без холодной воды

Центральная часть Зеленодольска временно осталась без холодной воды. Причиной стала авария на подстанции «Сетевой компании», сообщает пресс-служба администрации города.
Как пояснили специалисты, подача воды будет восстановлена после ликвидации аварии на подстанции. Кроме того, из-за этой ситуации на западном водозаборе отключили электроэнергию по основному и резервному кабелям. Это произошло в 6:00.
На прошлой неделе 80 населенных пунктов Татарстана остались без света из-за аварии на подстанции «Заводская» в Набережных Челнах.
Напомним, в Казани в домах Вахитовского и Приволжского районов на сутки отключат воду.