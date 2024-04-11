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Самарский суд начал рассматривать уголовное дело депутата Алексея Митрофанова

В Самаре депутата Алексея Митрофанова обвиняют в покушении на коммерческий подкуп и в фальсификации доказательств.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре суд начал рассматривать уголовное дело депутата Самарского райсовета Алексея Митрофанова. Его обвиняют в покушении на коммерческий подкуп и в фальсификации доказательств, пишет Волга Ньюс.

По версии следствия, депутат предпринял попытку передать взятку заместителю руководителя Фонда капремонта через свою родственницу. Предполагаемое незаконное вознаграждение предназначалось для того, чтобы организация, виновная в нарушении сроков сдачи домов, не попала в черный список.

Напомним, что Алексей Митрофанов ранее оказался в центре скандала, в который был также вовлечен врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев. В январе 2023 года между ними в одной из кофейни по улице Льва Толстого, завязался конфликт, переросший в драку. Оба мужчины затем подали друг на друга заявления. Однако в августе суд принял решение прекратить дело о побоях в отношении чиновника.