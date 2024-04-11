Самарский суд начал рассматривать уголовное дело депутата Алексея Митрофанова

Напомним, что Алексей Митрофанов ранее оказался в центре скандала, в который был также вовлечен врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев. В январе 2023 года между ними в одной из кофейни по улице Льва Толстого, завязался конфликт, переросший в драку. Оба мужчины затем подали друг на друга заявления. Однако в августе суд принял решение прекратить дело о побоях в отношении чиновника.