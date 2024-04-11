371 пострадавшая от подтоплений семья не получила жилье в Тулуне

11 апреля прошел прямой эфир первого заместителя министра строительства Иркутской области Алексея Емелюкова. Жители региона подняли вопрос о пострадавших от подтоплений в Тулуне. По словам замминистра, сейчас без жилья остается 371 семья. Об этом сообщает IrkutskMedia со ссылкой на трансляцию Алексея Емелюкова в социальной сети «ВКонтакте» (12+).
«Тулун — это одно из муниципальных образований, в котором сейчас активно строятся объекты. Под эти дома создаются соответствующие проекты, и после этого будет подана заявка на получение финансирования. Большая часть семей уже получила своё жилье», — сказал Алексей Емелюков.
Он также отметил, что сейчас в Тулуне ведется реконструкция стадиона, строится детский сад «Лучик» и заключено соглашение о разработке плана детской школы искусств.