371 пострадавшая от подтоплений семья не получила жилье в Тулуне

«Тулун — это одно из муниципальных образований, в котором сейчас активно строятся объекты. Под эти дома создаются соответствующие проекты, и после этого будет подана заявка на получение финансирования. Большая часть семей уже получила своё жилье», — сказал Алексей Емелюков.