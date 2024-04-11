Женщина умерла в больнице после ДТП в Кстовском районе 10 апреля

Женщина умерла в больнице после того, как ее сбил автомобиль в Кстовском районе 10 апреля. Нижегородка попала под машину, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
ДТП произошло вечером 10 апреля на автодороге Нижний Новгород — Кстово.
Водитель автомобиля «Лада Веста» сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Предположительно, пострадавшей было около 50−60 лет. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу города Кстово. Там женщина скончалась.
Отмечается также, что водитель «Лады» был трезв. По его словам, он не заметил пешехода на дороге.
Напомним, трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении легковушек на улице Белинского в Нижнем Новгороде 7 апреля.