Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина умерла в больнице после ДТП в Кстовском районе 10 апреля

«Лада Веста» сбила нижегородку на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Женщина умерла в больнице после того, как ее сбил автомобиль в Кстовском районе 10 апреля. Нижегородка попала под машину, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

ДТП произошло вечером 10 апреля на автодороге Нижний Новгород — Кстово.

Водитель автомобиля «Лада Веста» сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Предположительно, пострадавшей было около 50−60 лет. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу города Кстово. Там женщина скончалась.

Отмечается также, что водитель «Лады» был трезв. По его словам, он не заметил пешехода на дороге.

Напомним, трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении легковушек на улице Белинского в Нижнем Новгороде 7 апреля.

несчастный случай