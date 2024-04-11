Женщина умерла в больнице после ДТП в Кстовском районе 10 апреля

Женщина умерла в больнице после того, как ее сбил автомобиль в Кстовском районе 10 апреля. Нижегородка попала под машину, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.